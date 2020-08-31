شكرا لقرائتكم خبر تفقد منشآت نادي العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، نادي العلا الرياضي بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بتوجيهات من وزير الرياضة ، الأمير عبدالعزيز بن تركي بهدف تفقد منشآت النادي وبحث إمكانية الاستفادة منها في المشاريع الرياضية التي يعكف عليها المعهد خلال الفترة المقبلة. واطلع حماد، على كل مرافق المنشأة بحضور رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظ العلا محمد الشمري وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، واستمع الجميع لشرح مفصل عن الإمكانيات المتوفرة، وأبرز الاحتياجات التي تسهم في مساعدة النادي على تلبية احتياجات شباب وشابات المحافظة من أجل ضمان ممارسة النشاط الرياضي في عدد من الألعاب المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفقد منشآت نادي العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.