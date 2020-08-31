الارشيف / اخبار الرياضه

أبها تهيئ الموهوبين للعودة إلى إسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر أبها تهيئ الموهوبين للعودة إلى إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم برنامجه التحضيري من خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في أبها بتاريخ 17 من أغسطس الحالي ويستمر نحو شهر بهدف الإبقاء على لياقة اللاعبين في حالة مناسبة وتجهيزهم بالشكل الأمثل حتى يحين موعد العودة إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج.

وحصل صقور المستقبل في المدة الماضية على رعاية خاصة عبر برنامج الابتعاث الذي يمتد لأربع سنوات تحت إشراف طاقم تدريب عالمي في مجمع (سالو) الرياضي لكرة القدم بإسبانيا، واضطروا لقطع برنامجهم التدريبي بعد أن ألقت جائحة بظلالها على العالم، مما تسبب في توقف جميع الأنشطة ، ولضمان سلامتهم وسلامة القائمين على العمل، وحفاظا على المكتسبات والمجهودات التي بذلت خلال مدة البرنامج وفي إطار حرص الإدارة على الإسهام الفعال في الجهود الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس فقد قررت عودة جميع أفراد البعثة إلى المملكة.

وأقيم معسكر داخلي بمدينة أبها للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما يشمل برنامجه جلسات تدريبية مكثفة داخل أرضية الملعب وخارجه في الصالات الرياضية مع طاقم التدريب الذي يقوده المدرب الهولندي رول كومانس، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تتضمن اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعن المعسكر تحدث مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي قائلا «بتوجيهات من وزير الأمير عبدالعزيز بن تركي وضعنا خطة شملت إقامة معسكر داخلي بمدينة أبها من أجل أن يكون اللاعبون على أهبة الاستعداد وفي أفضل حالة بدنية متى ما عادوا لمجمع سالو في إسبانيا».

فيما أكد المدرب الهولندي كومانس أن معسكر أبها فرصة للاعبين الذين التحقوا أخيرا بالبرنامج لأن يدخلوا في أجوائه وليتعرفوا على زملائهم وليثبتوا جدارتهم، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية جدا، ولكن لدينا الكثير من العمل لنقوم به حتى نصل لأهدافنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها تهيئ الموهوبين للعودة إلى إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا