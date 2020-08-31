أبها تهيئ الموهوبين للعودة إلى إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم برنامجه التحضيري من خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في أبها بتاريخ 17 من أغسطس الحالي ويستمر نحو شهر بهدف الإبقاء على لياقة اللاعبين في حالة مناسبة وتجهيزهم بالشكل الأمثل حتى يحين موعد العودة إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج.

وحصل صقور المستقبل في المدة الماضية على رعاية خاصة عبر برنامج الابتعاث الذي يمتد لأربع سنوات تحت إشراف طاقم تدريب عالمي في مجمع (سالو) الرياضي لكرة القدم بإسبانيا، واضطروا لقطع برنامجهم التدريبي بعد أن ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها على العالم، مما تسبب في توقف جميع الأنشطة الرياضية، ولضمان سلامتهم وسلامة القائمين على العمل، وحفاظا على المكتسبات والمجهودات التي بذلت خلال مدة البرنامج وفي إطار حرص الإدارة على الإسهام الفعال في الجهود الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس فقد قررت عودة جميع أفراد البعثة إلى المملكة.

وأقيم معسكر داخلي بمدينة أبها للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما يشمل برنامجه جلسات تدريبية مكثفة داخل أرضية الملعب وخارجه في الصالات الرياضية مع طاقم التدريب الذي يقوده المدرب الهولندي رول كومانس، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تتضمن اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعن المعسكر تحدث مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي قائلا «بتوجيهات من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وضعنا خطة شملت إقامة معسكر داخلي بمدينة أبها من أجل أن يكون اللاعبون على أهبة الاستعداد وفي أفضل حالة بدنية متى ما عادوا لمجمع سالو في إسبانيا».

فيما أكد المدرب الهولندي كومانس أن معسكر أبها فرصة للاعبين الذين التحقوا أخيرا بالبرنامج لأن يدخلوا في أجوائه وليتعرفوا على زملائهم وليثبتوا جدارتهم، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية إيجابية جدا، ولكن لدينا الكثير من العمل لنقوم به حتى نصل لأهدافنا.