شكرا لقرائتكم خبر اختتام الجولة الـ34 لدوري الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. ويستضيف الجيل صاحب المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، نظيره الثقبة السابع برصيد 50 نقطة، ويلتقي الكوكب الـ13 برصيد 38 نقطة، مع ضيفه المجزل صاحب المركز الأخير برصيد 29 نقطة، ويستضيف البكيرية الرابع في سلم الترتيب برصيد 55 نقطة، العين الوصيف برصيد 64 نقطة. وفي حائل يلتقي الجبلين التاسع برصيد 45 نقطة مع ضيفه التقدم الـ19 برصيد 30 نقطة.

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