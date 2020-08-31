شكرا لقرائتكم خبر اتفاق النصر مع أوزيل.. حقيقة أم وهم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة فاناتيك التركية في عددها الأخير عن نية مجلس إدارة نادي النصر في استقطاب نجم أرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل مقابل 20 مليون دولار، مبينة أن اللاعب تبقى من عقده مع النادي الإنجليزي عام واحد.

وقالت الصحيفة أيضا، إن رغبة النصر في التعاقد مع أوزيل تأتي تحوطا لرحيل البرازيلي جوليانو ديباولا، مشيرة إلى أن نادي النصر تواصل مع وكيل اللاعب مسعود أوزيل وجرى بينهما اتفاق مبدئي لضمان كسب خدمات اللاعب بعد أن تعهدت إدارة النصر بتلبية كل رغبات اللاعب لتحويل وجهته إلى الدوري السعودي.

وعلى صعيد التعاقدات نفسه، أكملت إدارة نادي النصر التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم أسامة الخلف (23 عاما) لينضم إلى صفوف الفريق قبل رفع قائمة الأسماء النهائية المشاركة بدوري أبطال آسيا.

وقد تكفل بالصفقة العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف.

وبهذا التعاقد، يكون النصر قد أنجز 7 تعاقدات جديدة حال اكتمال التعاقد رسميا مع الكوري الجنوبي الدولي كيم حين سين، حيث تعاقد مع كل من: أمين بخاري وعبدالله الشنقيطي وعبدالعزيز العلاوي وعبدالمجيد الصليهم وسلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري، فيما سيتمم لاحقا صفقة التعاقد مع كيم جين.