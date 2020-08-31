شكرا لقرائتكم خبر رفض احتجاج الدرع ضد عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقرت اللجنة بقبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع أحقية نادي الدرع باستئناف القرار وفقا للمادة الـ(139) من اللائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض احتجاج الدرع ضد عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.