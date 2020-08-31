رفض احتجاج الدرع ضد عرعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي الدرع ضد نظيره عرعر بسبب مشاركة لاعب نادي عرعر منصور عسيري في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في 20 أغسطس الحالي ضمن دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم. وأقرت اللجنة بقبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع أحقية نادي الدرع باستئناف القرار وفقا للمادة الـ(139) من اللائحة.

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