شكرا لقرائتكم الزمالك يتفوق على الأهلي في الأكثر مشاهدة على يوتيوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق الزمالك على الأهلي في الأكثر مشاهدة على قناتهما عبر موقع يوتيوب، في الستة شهور الأولى من عام 2020، وتحديدا في الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو.

ونشرت صفحة ديبورتيس فينانزاس المتخصصة في الأقرام الرياضية إحصائية عن أكثر الأندية مشاهدة على قنواتهم بموقع يوتيوب، وتصدر الزمالك الأندية الإفريقي بعدد 60.7 مليون مشاهدة، بينما جاءت قناة الأهلي في المركز الأول برصيد 58.1 مليون مشاهدة.

ويعد تفوق الزمالك عبر قناته على يوتيوب هي الوحيدة التي يتفوق فيها الأبيض على الأهلي، في ظل اكتساح النادي الأحمر في باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

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