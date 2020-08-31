شكرا لقرائتكم الموسيقار عمر خيرت مفاجأة قرعة كأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحى الموسيقار عمر خيرت حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت القادم تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات .

تعقد غداً اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة صباحا في أحد الفنادق الكبري لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت علي سفح الأهرامات.

يحضر المؤتمر دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد والدكتور احمد الشيخ .

ومن المقرر، أن يكشف المؤتمر أهم تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من 13 إلي 31 يناير من العام المقبل.

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،ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من ٥٠٠ الي ١٨٤ من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة علي امل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق .

علي جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي إلي مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته ، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات ال٣٢ المشاركة في المونديال ..

علي صعيد آخر، يواصل منتخب اليد تدريباته في معسكره المغلق بالقاهرة بعد انتهاء معسكر الغردقة علي أن يعود الغردقة مرة ثانية بعد انتهاء معسكر اكتوبر استعدادا للمونديال ، ومنتخبنا بخطوات ثابته بقيادة الاسباني ربيرتو جارسيا أفضل مدرب في أوروبا ، ورغم الانشغال في القرعة والإعداد للمونديال الا أن منتخبنا يحظي بدعم الجميع والاهتمام الأكبر والمتابعة اليومية.