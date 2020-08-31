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حرس الحدود يخطف نقطة ثمينة من المقاصة في الدوري

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جدة - عمرو شويل خطف فريق حرس الحدود تعادلا قاتلا من مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى المباراة التي أقيمت بينهما ىاليوم الاثنين، باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

وسجل هدف المقاصة محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

يرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .

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وألغى محمد عادل حكم لقاء حرس الحدود ومصر المقاصة هدفا لصالح الأخير أحرزه أحمد عبد العزيز مودى مدافع الفريق الفيومى فى الدقيقة 35 بعد اللجوء للفار بداعى التسلل

وجاء تشكيلة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد، خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم، والهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

 

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