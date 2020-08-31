شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا لجماهيره: أحتاج إلى دعاءكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا جناح النادى الأهلى، على توجيه رسالة اليوم الإثنين لكل من سعى للاطمئنان على صحته وحالته خلال الفترة الأخيرة فى ظل معاناته من ظروف مرضية قاسية.

وقال مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أشكركم جميعًا على الاهتمام والاطمئنان على صحتى، كل اللى محتاجه منكم الدعاء".

وأصيب مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

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يتم علاج الضمور العضلى حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض، وعلاج ضمور العضلات يبدأ بالتدخل الجراحى فى الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعى.

وحرص عدد من جماهير النادى الأهلى على زيارة مؤمن زكريا فى منزله الثلاثاء الماضى للشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب يحول دون ممارسته كرة القدم فى الوقت الحالى، وقامت الجماهير التى أعلنت دعهما للجناح الدولى فى محنته بتقليد احتفال مؤمن زكريا بعد إحرازه للأهداف.