شكرا لقرائتكم بابافاسيليو يكشف للاعبي دجلة نقاط القوة والضعف فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اليوناني بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى، قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد بابافاسيليو للاعبيه على خطورة القوة الهجومية للمارد الأحمر، والتى يجب التعامل معها بحذر وتركيز على مدار شوطى المباراة، مع غلق المساحات أمام اللاعبين عن طريق الضغط المبكر والتكتلات الدفاعية، مع العمل على استغلال نقطة ضعف الدفاع الأحمر والتى من الممكن أن تمنح الغزلان فرصة المرور وتهديد مرمى محمد الشناوى عن طريق الهجمات المرتدة والضغط على دفاع الأحمر.

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ونجح وادى دجلة فى الفوز على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز مروان حمدى هدف دجلة الأول فى الدقيقة 5 ، وعزز أحمد سعيد تقدم الفريق الدجلاوى بالهدف الثانى عن طريق ركلة الجزاء فى الدقيقة 86 ، فيما أحرز مصطفى سلطان هدف نادى مصر فى الدقيقة 95 .

كما نجح فريق الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما السبت، الماضى، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.