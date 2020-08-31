شكرا لقرائتكم تعرف على شرط الأهلي لضم محمد إبراهيم من مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو النادي الأهلي الاستمرارية والثبات في المستوى قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضم محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة، والذي ترغب الإدارة الحمراء في ضمه لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

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ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه، كما أن المقاصة حصل على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته، ويجد الأهلى منافسة حاليا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد، وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.

وكلف مسئولو الأهلي احد أعضاء الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر بمتابعة مباريات مصر المقاصة المتبقية في بطولة الدوري العام، للوقوف على مستوى محمد ابراهيم بدقة، وتحديد امكانية الاستفادة منه من عدمها قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.