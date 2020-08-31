شكرا لقرائتكم النصر يتعاقد مع الخلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع أسامة الخلف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادما من فريق الحزم.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على "تويتر"، فيديو ترحيبيا للاعب الذي من المقرر أن يشارك مع الفريق في استئناف منافسات دوري أبطال آسيا.

وبدأ صاحب الـ "23 عاما" مسيرته في نادي هجر، قبل أن ينتقل إلى الاتفاق، ومن ثم تمت إعارته إلى الحزم في العام الماضي، ويلعب كظهير أيمن.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، فإن لاعب النصر الجديد شارك مع فريقه الحزم في 25 مباراة بالدوري بمعدل 1950 دقيقة، وبدأ 21 لقاء كلاعب أساسي، وأحرز ثلاثة أهداف.