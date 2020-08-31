شكرا لقرائتكم إيقاف مدرب الهلال مباراتين.. وتغريمه 20 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال مباراتين وغرمته 20 ألف ريال بسبب إساءته إلى مسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي في الجولة قبل الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في قرار اللجنة، أن المدرب الروماني الذي احتفل مع فريقه بالفوز بلقب بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل يومين، أساء إلى مسؤول مباراة الهلال والفيصلي، وذلك بحسب التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الأرجنتيني نيستور بيتانا، وقررت إيقافه مباراتين بما فيها الإيقاف التلقائي بعد طرده، وتغريمه 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.