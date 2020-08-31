أولمبياد الشطرنج: ميدالية ذهبية لكل من الهند وروسيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلنت الهيئة المنظمة لأولمبياد الشطرنج عن فوز كل من الهند وروسيا في البطولة بعد أن فقد لاعبان هنديان اتصالهما بالإنترنت خلال الجولة الأخيرة.

وتقام نسخة إلكترونية من مسابقة أولمبياد الشطرنج لأول مرة هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وتقدمت الهند باستئناف بعد أن فقد اثنان من لاعبيها الاتصال بالانترنت خلال اللعبة واعتبرا خاسرين في الوقت المحدد للمباراة.

وقال المسؤولون عن البطولة إن هذه "الظروف غير مسبوقة".

وصرح أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في بيان بأن "أولمبياد الشطرنج المقامة عبر الإنترنت تأثر بالانقطاع العالمي للإنترنت، الذي أثر بشدة على العديد من البلدان، بما في ذلك الهند".

وأضاف " لقد تأثر اثنان من اللاعبين الهنود إثر ذلك وفقدوا الاتصال باللعبة، عندما كانت نتيجة المباراة لا تزال غير واضحة".

Advertisements

وفي ظل "غياب قرار بالإجماع" من لجنة الاستئناف بالهيئة المنظمة حول ماحدث، قال دفوركوفيتش إنه قرر منح كل فريق ميداليات ذهبية.

وليست هذه المرة هي الأولى التي تخضع فيها المباراة النهائية في البطولة للتدقيق.

وقد انسحبت أرمينيا من المنافسة، الجمعة، احتجاجا على رفض الهيئة المنظمة لاستئناف تقدمت به بعد إعلان خسارة لاعبها في مباراة ربع نهائي البطولة في الوقت المحدد بسبب انقطاع الاتصال بالانترنت.

وشاركت فرق من أكثر من 160 دولة في أولمبياد هذا العام عبر الإنترنت، الذي انطلق في يوليو.

وكان من المقرر عقد النسخة الرابعة والأربعين من أولمبياد الشطرنج في روسيا هذا الشهر لكنها أجلت حتى العام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا.