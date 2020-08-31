تصنيف المحترفين: ديوكوفيتش يعزز صدارته

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باريس: عزّز الصربي نوفاك ديوكوفيتش موقعه في صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب الصادر الإثنين عقب تتويجه بلقب دورة سينسيناتي الأميركية الدولية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ودخل وصيفه الكندي ميلوش راونيتش نادي الـ20 الأوائل بارتقائه 12 مركزا حيث بات في المركز الثامن عشر.

ولم يشهد التصنيف تغييرات كثيرة بسبب الغيابات التي شهدتها دورة سينسيناتي التي كانت الاولى في استئناف منافسات الكرة الصفراء عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10860 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- النمسوي دومينيك تييم 7135

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4- السويسري روجيه فيدرر 6630

5- الروسي دانييل مدفيديف 5890

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5095

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3630

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2940

9- الفرنسي غايل مونفيس 2860

10- البلجيكي دافيد غوفان 2555