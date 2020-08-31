شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يشكر الجميع على الاهتمام ويطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب، على توجيه الشكر لكل من اهتم بالإطمئنان على حالته الصحية ودعمه فى الفترة الحالية، مطالبهم بالدعاء له، حيث قال اللاعب عبر حسابه الشخصى على تويتر قائلاً: "أشكركم جميعًا على الاهتمام والاطمئنان على صحتى.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء".



مؤمن زكريا

وشهدت الأيام القليلة الماضية مظاهرة فى حب مؤمن زكريا تحت شعار "كبوة وهتعدى"، بعد إصابته بمرضٍ مفاجئ تسبب فى ابتعاده عن كرة القدم، لكنه ترك مكانًا فى قلوب كل الجماهير المصرية، وحرص العديد من النجوم فى الوسط الرياضى والفنى على مؤازرة اللاعب فى محنته الصعبة، كما حرصت الدولة ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم اللاعب من خلال زيارته فى منزله ومؤازرته .

مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

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يتم علاج الضمور العضلى حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض، وعلاج ضمور العضلات يبدأ بالتدخل الجراحى فى الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعى.

وحرص عدد من جماهير النادى الأهلى على زيارة مؤمن زكريا فى منزله الثلاثاء الماضى للشد من أزره بعد تعرضه لمرض فى الأعصاب يحول دون ممارسته كرة القدم فى الوقت الحالى، وقامت الجماهير التى أعلنت دعهما للجناح الدولى فى محنته بتقليد احتفال مؤمن زكريا بعد إحرازه للأهداف.

كما حرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على زيارة اللاعب بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم له لتخطى تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة .

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.