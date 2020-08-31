شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام مهدد باستمرار غيابه أمام بيراميدز بسبب برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، ومحمد حسن، لاعب وسط الأبيض، فى تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى، حيث يخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية ويعانى محمد حسن من شد فى العضلة الخلفية ويحاول الجهاز الطبى تجهيز الثنائى بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق.

وتحوم شكوك حول قدرة حازم إمام على اللحاق بمباراة بيراميدز التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.