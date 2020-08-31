شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام مهدد باستمرار غيابه أمام بيراميدز بسبب برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، ومحمد حسن، لاعب وسط الأبيض، فى تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى، حيث يخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية ويعانى محمد حسن من شد فى العضلة الخلفية ويحاول الجهاز الطبى تجهيز الثنائى بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق.
وتحوم شكوك حول قدرة حازم إمام على اللحاق بمباراة بيراميدز التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.
ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
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