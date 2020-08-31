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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يخضعون لتحليل كورونا استعداداً لمباراة الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عصر اليوم لإختبار التحليل الطبى Rabid Test للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة أبناء الجنوب مع طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام يوم الأربعاء المقبل، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكرى.
وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام أمام طلائع الجيش، ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.
وأعرب أحمد كشرى عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفنى لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
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