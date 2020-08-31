شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تُفجر بركان الغضب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الاستخدام المُفرط للسوشيال ميديا بركان الغضب فى الأهلى، حيث لاحظ مسئولو النادى الأهلى وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على الكرة وجود اهتمام كبير من قبل اللاعبين بالسوشيال ميديا، مما قد يؤثر على مردودهم داخل الملعب في التدريبات والمباريات، وتحدث الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أسباب التجاوز في استخدام السوشيال ميديا من لاعبي الفريق، ليؤكد له الأخير أن هناك قراراً بتغريم أي لاعب يُبدي رأيه في أي حدث على السوشيال ميديا، ولكن لم يتم التحدث في مسألة رفع اللاعبين لصورهم أو نشر أراء الجماهير في مستواهم بالمباريات.

وطالب الخطيب عبد الحفيظ بوضع اليه تُنظم استخدام السوشيال ميديات بين لاعبي الأهلي ، خاصة وأن الأمر أثار غضب عدد كبير من جماهير الأهلي التي ترى أن الفريق لم يفوز ببطولة حتى الأن وأن الفوز بالمباريات المحلية لا يمنح اللاعبين مبرراً لاستخدام السوشيال ميديا بهذا الشكل المتزايد.

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ويبحث سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي وضع اليه يتم فرضها على اللاعبين بخصوص السوشيال ميديا، وتحدث مدير الكرة مع أكثر من لاعب في الأمر الذي دفع عدد من نجوم الفريق لمسح البوستات والصور التي قاموا برفعها منذ انتهاء مباراة المصري في الدوري العام والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.