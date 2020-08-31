شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يتعادل مع المقاصة بهدف لمثله فى لقاء الفرص الضائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا حرس الحدود ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية فى إطار فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

تقدم محمد إبراهيم لمصر المقاصة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء ، وتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود لفريقه فى الدقيقة 85 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب لاعبو المقاصة الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات الشوط الاول بفضل تحركات محمد إبراهيم وريكو وشيمس بيكلى ومن امامهم عمرو مرعى وأضاعوا العديد من الفرص السهلة وألغى حكم المباراة محمد عادل هدفا لصالحهم بداعى التسلل على أحمد عبد العزيز مودى فى الدقيقة 35 .

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وفى الشوط الثانى ضغط حرس الحدود بكل خطوطه بغية إحراز هدف التعادل بعد التغييرات الكثيرة التى أجراها محمد حليم المدير الفنى للفريق العسكرى حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة 85 من ضربة حرة مباشرة ، بعدها ضغط لاعبو المقاصة وكانوا قريبين من إحراز هدف التقدم إلا أن تألق أحمد السعدنى حارس الحدود والقائم الأيمن حالا دون تحقيق أبناء الفيومى لفوز غالى وثمين بالدورى .