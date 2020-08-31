شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أمير مرتضى وكارتيرون وتحديد موعد مران الغد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على الاجتماع بالجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة بيراميدز التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، وتحدث أمير مرتضى مع الجهاز الفنى بأنه سيتم توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز التى تعتبر من أهم مباريات الدورى وتحقيق الفوز بها سيكون أمرًا هاما لتخطى بيراميدز فى ترتيب المسابقة خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك فى عدد النقاط.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك خوض الفريق تدريباته فى التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء، فى إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة، وذلك بعدما حقق الفوز على إنبى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.