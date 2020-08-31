جلسة بين أمير مرتضى وكارتيرون وتحديد موعد مران الغد بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، على الاجتماع بالجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة بيراميدز التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، وتحدث أمير مرتضى مع الجهاز الفنى بأنه سيتم توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز التى تعتبر من أهم مباريات الدورى وتحقيق الفوز بها سيكون أمرًا هاما لتخطى بيراميدز فى ترتيب المسابقة خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك فى عدد النقاط.
فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك خوض الفريق تدريباته فى التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء، فى إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة، وذلك بعدما حقق الفوز على إنبى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.
ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
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