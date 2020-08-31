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مصطفى فتحى ينتظم فى تدريبات الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعدما تعافى اللاعب من إصابته التى أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث يستعد لأبيض لمواجهة نظيره أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

وشهد مران الزمالك، المُقام الآن، على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، تولى الفرنسى باتريس كارتيرون تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبى أمس، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدنى عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية، فيما نفذ كارتيرون التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق فى إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

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