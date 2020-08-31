شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طنطا: محمد صلاح تقدم باستقالته.. وأحمد سامى مدربًا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز عريبى، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، أن محمد صلاح المدير الفنى للفريق تقدم باستقالته من تدريب الفريق وتمت الموافقة عليها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع أحمد سامى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش لتولى مهمة الفريق رسميًا ابتداءً من المباراة المقبلة للفريق فى بطولة الدورى حتى نهاية الموسم الحالى.

وأضاف فايز عريبى فى تصريحات خاصة، أن هناك جلسة مع أحمد سامى المدير الفنى الجديد للفريق مساء اليوم، للاتفاق على كل البنود التعاقد كما سيتم الاتفاق على الجهاز المعاون له.

وأنهى مجلس إدارة نادى طنطا التعاقد رسميًا مع محمد صلاح المدير الفنى للفريق وتم الاتفاق على الرحيل من قبل الطرفين والبحث عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق فى الدورى الممتاز.

يحتل طنطا المركز الأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

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كان محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، أبدى حزنه الشديد بعد الخسارة التى تلقاها من سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

قال محمد صلاح فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "للأسف لاعبى طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة، ومش عايز أتكلم عن المدربين السابقين للفريق، لكن أمامنا مهمة فى غاية الصعوبة نظرًا لضيق الوقت، وسنسعى فى تلك الفترة على تعليم اللاعبين وتحسين أدائهم على أمل تغير وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى".