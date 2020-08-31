شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة يكشف للاعبيه نقاط القوة والضعف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوناني بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى، قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد بابافاسيليو للاعبيه على خطورة القوة الهجومية للمارد الأحمر، والتى يجب التعامل معها بحذر وتركيز على مدار شوطى المباراة، مع غلق المساحات أمام اللاعبين عن طريق الضغط المبكر والتكتلات الدفاعية، مع العمل على استغلال نقطة ضعف الدفاع الأحمر والتى من الممكن أن تمنح الغزلان فرصة المرور وتهديد مرمى محمد الشناوى عن طريق الهجمات المرتدة والضغط على دفاع الأحمر.

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