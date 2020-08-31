مدرب دجلة يكشف للاعبيه نقاط القوة والضعف فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوناني بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، للاعبيه نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى، قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وشدد بابافاسيليو للاعبيه على خطورة القوة الهجومية للمارد الأحمر، والتى يجب التعامل معها بحذر وتركيز على مدار شوطى المباراة، مع غلق المساحات أمام اللاعبين عن طريق الضغط المبكر والتكتلات الدفاعية، مع العمل على استغلال نقطة ضعف الدفاع الأحمر والتى من الممكن أن تمنح الغزلان فرصة المرور وتهديد مرمى محمد الشناوى عن طريق الهجمات المرتدة والضغط على دفاع الأحمر.
كما نجح فريق الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما السبت، الماضى، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.
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