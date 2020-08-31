الفار يلغى هدفا لصالح مصر المقاصة أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى محمد عادل حكم لقاء حرس الحدود ومصر المقاصة هدفا لصالح الأخير أحرزه أحمد عبد العزيز مودى مدافع الفريق الفيومى فى الدقيقة 35 بعد اللجوء للفار بداعى التسلل فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى . وجاء تشكيلة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد Advertisements خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎

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