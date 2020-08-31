شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يرفض الراحة فى الزمالك رغم غيابه عن لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على خوض التدريبات اليوم بشكل طبيعى برفقة زملائه بالمران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة رغم غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام إنبى، التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وتواجد طارق حامد فى المران وخاض التدريبات الجماعية ثم خاض جزءا تدريبيا فى الجيمانزيوم، حيث يستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.