شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى بديلا لمحمد صلاح فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبي ، تعيين أحمد سامى مديراً فنياً للفريق الأول بشكل رسمى، بعد الإتفاق على رحيل محمد صلاح المدير الفنى للفريق من قبل الطرفين.

وأنهى مجلس إدارة نادى طنطا التعاقد رسميا مع محمد صلاح المدير الفنى للفريق وتم الاتفاق على الرحيل من قبل الطرفين والبحث عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق فى الدورى الممتاز.

يحتل طنطا المركز الأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا قد يفاضل بين أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لطلائع الجيش ومجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لأسوان.

Advertisements

كان محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، أبدى حزنه الشديد بعد الخسارة التى تلقاها من سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

قال محمد صلاح فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "للأسف لاعبى طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة، ومش عايز أتكلم عن المدربين السابقين للفريق، لكن أمامنا مهمة فى غاية الصعوبة نظرًا لضيق الوقت، وسنسعى فى تلك الفترة على تعليم اللاعبين وتحسين أدائهم على أمل تغير وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى".