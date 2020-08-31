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إسلام جابر يتعرض لكدمة فى القدم خلال مران الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إسلام جابر، لاعب الزمالك، لكدمة خفيفة فى القدم خلال مشاركته فى التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين فى التدريبات اليوم، حيث فضل الجهاز الطبى للفريق منح جابر راحة خلال الوقت المتبقى من مران اليوم من أجل الحفاظ عليه، خاصة أن الفريق يستعد لخوض مباراته أمام بيراميدز التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.

 ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

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