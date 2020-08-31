شكرا لقرائتكم خبر عن الحلوانى يتعادل لحرس الحدود أمام المقاصة بهدف لمثله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى مصر المقاصة لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى. جاء الهدف فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها الحلوانى متقنة سكنت مرمى محمود حمدى حارس مرمى المقاصة. كان محمد إبراهيم تقدم لمصر المقاصة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء . Advertisements جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب لاعبو المقاصة الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات الشوط الاول بفضل تحركات محمد إبراهيم وريكو وشيمس بيكلى ومن امامهم عمرو مرعى وأضاعوا العديد من الفرص السهلة وألغى حكم المباراة محمد عادل هدفا لصالحهم بداعى التسلل على أحمد عبد العزيز مودى فى الدقيقة 35 .

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