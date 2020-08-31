شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر إطلاق الشواكيش على نادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى الترسانة المصري هو نادى رياضى مصرى بمحافظة الجيزة وهو أحد أهم وأعرق الأندية فى مصر حيث أنه تابع للشركة المصرية العامة لورش الرى (الترسانة)، وتم إنشاؤه فى عام 1921 بجهود رجل إنجليزى يسمى سلاوتر.

شارك الترسانة فى أول بطولة دورى عام 1948 وحصل على المركز الثانى، وأطلقت الجماهير المصرية على فريق الترسانة الشواكيش نظرًا لقوة لاعبيه فى العصر الذهبى، وخشونتهم فى المباريات وقدرتهم على تحطيم لاعبى الفرق من المنافسين داخل الملعب والسيطرة على اللقاء، كما ربط عدد من الجماهير بين الشاكوش وبين الأدوات التى يتم استخدامها فى ترسانة الأسلحة والمركبات.

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ومن أشهر لاعبيه كل من حسن الشاذلى ومصطفى رياض ثنائى العصر الذهبى للكرة المصرية.

يذكر أن الترسانة فاز بلقب الدورى مرة واحدة موسم 1962/1963، وحقق لقب الوصيف 5 مرات فى تاريخه ن وحقق بطولة كأس مصر ستة مرات، فى أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986.

فى موسم 2000-2001 صعد النادي للدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخ النادي وأستطاع النادي البقاء به حتي هبط لدورى المظاليم حتي العام 2004- 2005 ثم هبط النادي مره أخرى وكان موسم 2006-2007، هو الموسم الأخير للشواكيش في دوري الأضواء والشهرة وما زال الترسانة حاليا حبيساً بدورى القسم الثانى .