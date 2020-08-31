شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز شباب الزمالك لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون ثلاثى شباب الزمالك حسام أشرف، وأسامة فيصل، وحسام عبد المجيد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل فى الدورى الممتاز، ويخطط كارتيرون للدفع بعناصر الشباب من أجل التغلب على اللياقة البدية لبيراميدز، خاصة أن الثلاثى أثبتوا جدارتهم خاصة أسامة فيصل الذى سجل فى شباك الأهلى فى لقاء القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 ، بينما سجل حسام أشرف فى مرمى مصر المقاصة.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

ويسعى نادى الزمالك لتأمين هيمنته على وصافة المسابقة فى انتظار أى تعثر للنادى الأهلى صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، لإعادة إحياء المنافسة على لقب البطولة.

فى سياق متصل، شهد الموسم الجارى تألقاً ملحوظاً لأجانب نادى الزمالك، ساهم بشكل كبير فى حصد الانتصارات للقلعة البيضاء، وباتوا يشكلون مصدر إزعاج للمنافسين، حيث يمتلك الزمالك أكثر من لاعب أجنبى مميز مثل فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، مثلوا قوة هجمية خارقة للفريق الأبيض فى مسابقة الدورى العام.