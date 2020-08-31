موعد الكلاسيكو والديربي.. الإعلان عن قرعة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، جدول مباريات الموسم الجديد والذي سينطلق يوم 13 سبتمبر المقبل.

ووفقًا للقرعة التي أجريت اليوم، الإثنين، فإن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة سيقام يومي 25 أكتوبر بالجولة السابعة، و11 أبريل لمباراة الجولة 30 من الليجا.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في اللقاء الأول بشهر أكتوبر بملعب كامب نو، على أن يقام اللقاء الثاني في سانتياجو برنابيو في أبريل.

كما تحدد موعد ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو ليقام يوم 13 ديسمبر بالجولة 13، على أن تكون المواجهة الثانية يوم 7 مارس بالجولة 27.

وتقرر تأجيل مباريات برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الجولة الأولى من المسابقة بسبب مشاركاتهم الأوروبية المتأخرة في الأيام الماضية.

كما تأجلت مباريات برشلونة، أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الجولة الثانية أيضًا، على أن يبدأ ريال مدريد مباريات بداية من هذه الجولة ولن يحصل على راحة خلالها.

وستشهد مباريات الجولة الأولى مباريات تجمع كلًا من:

ألافيش مع ريال بيتيس.

أتلتيكو مدريد مع إشبيلية.

برشلونة مع ليتشي.

إيبار مع سيلتا فيجو.

قادش مع أوساسونا.

غرناطة مع أتلتيك بلباو.

ريال مدريد مع خيتافي.

فالنسيا مع ليفانتي.

بلد الوليد مع ريال سوسييداد.

فياريال مع هويسكا.

أما الجولة الثانية ستشهد مباريات تجمع كلًا من:

أتلتيك بلباو مع برشلونة.

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ريال بيتيس مع بلد الوليد.

سيلتا فيجو مع فالنسيا.

خيتافي مع أوساسونا.

غرناطة مع ألافيش.

هويسكا مع قادش.

ليفانتي مع أتلتيكو مدريد.

ريال سوسيداد مع ريال مدريد.

إشبيلية مع ليتشي.

فياريال مع إيبار.

وستجمع مباريات الجولة الثالثة كلًا من:

ألافيش مع خيتافي.

أتلتيكو مدريد مع غرناطة.

برشلونة مع فياريال.

ريال بيتيس مع ريال مدريد.

إيبار مع أتلتيك بلباو.

قادش مع إشبيلية.

أوساسونا مع ليفانتي.

فالنسيا مع هويسكا.

بلد الوليد مع سيلتا فيجو.

ليتشي مع ريال سوسييداد.