حرس الحدود يفرض التعادل على المقاصة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة فريقي المقاصة وحرس الحدود، بنتيجة1-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري WE المصري.

وفي الدقيقة 35 الغى حكم الفيديو هدفا لفريق مصر المقاصة، بعد تدخل لاعب المقاصة بشكل خطير ضد لاعب حرس الحدود، لتحتسب خطأ على لاعب المقاصة.

Advertisements

ومع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الصائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سجل محمد ابراهيم هدف التقدم لمصر المقاصة من ركلة جزاء.

واستطاع حرس الحدود ادراك هدف التعادل في الدقيقة 85، بعدما سدد عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة بنجاح في شباك حارس مرمى المقاصة.

وبتلك النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده 25 ليتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، بينما وصل المقاصة إلى النقطة 24 بالتساوي مع الانتاج الحربي.