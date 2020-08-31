أمير مرتضى يحفز جهاز الزمالك قبل لقاء بيراميدز.. و3 رسائل من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على الاجتماع بالجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان قبل مواجهة بيراميدز.

واستأنف الزمالك بلا راحة تدريباته على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" في مقر النادي، حيث يستعد الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن أمير مرتضى تحدث مع الجهاز الفني بأنه سيتم توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز.

وأضاف أن مواجهة بيراميدز تعتبر من أهم مباريات الدوري، وتحقيق الفوز بها سيكون أمرا هاما لتخطي بيراميدز في ترتيب المسابقة، خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك في عدد النقاط.

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من جانبه، حرص كارتيرون على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما والمغربي أشرف بنشرقي لاعبي الفريق، بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية، من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائي.

وأكد كارتيرون لأوباما أنه عنصر أساسي دائما في حساباته الفنية، وعليه عدم الالتفات لأي انتقادات لحاجة الفريق لكامل تركيزه، وأنه من الطبيعي أن يعاني أي لاعب من الإجهاد.

كما وجه الفرنسي رسالة لبنشرقي بضرورة استمراره في الأداء الهجومي المميز الذي يقدمه مع الفريق، حيث أن عليه دورا كبيرا خلال مباراة بيراميدز المقبلة.

وتوجه كارتيرون لمحمد أبو جبل حارس الزمالك بعد الانتهاء من تدريباته مع بقية الحراس من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة له، وأهمية دوره في توجيه التعليمات لزملائه في خط الدفاع أثناء المباريات، مشيدًا بتطور مستواه.

وكان المران بدأ بعقد جلسة بين باتريس كارتيرون واللاعبين ووجه لهم التهنئة على الأداء، مؤكدا لهم أنه ينتظر منهم أداء أقوى المباراة المقبلة أمام بيراميدز ولن يقبل سوى بتحقيق الثلاث نقاط.