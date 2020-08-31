مران الزمالك.. عودة مصطفى فتحي.. إراحة 3 لاعبين.. وبرنامج خاص لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استأنف الزمالك بلا راحة تدريباته على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" في مقر النادي بعد الفوز على إنبي أمس الأحد في الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ24 من البطولة المحلية.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبي، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية لتقليل الحمل البدني عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية، رفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال.

وحصل محمود علاء مدافع الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة إنبي، وفضَّل الجهاز الفني منح اللاعب راحة بعد شعوره بحالة دوران في نهاية اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته لمباراة الفريق أمام بيراميدز.

كما حصل أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم "جنش" على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من كارتيرون، ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء.

وانتظم مصطفى فتحي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

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ووضع كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال المران، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب لمباريات الفريق المقبلة، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي أبعدته عن المباريات الأخيرة.

وأدى شيكابالا برنامجا خاصا لزيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية تحت إشراف أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق.

وتعرض إسلام جابر لاعب الفريق لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، ليفضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة خلال الوقت المتبقي من مران اليوم خوفا من تفاقم إصابته.

واستمر كل من حازم إمام ومحمد حسن في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة.

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق.

وحرص طارق حامد على خوض التدريبات اليوم بشكل طبيعي رغم غيابه عن مواجهة بيراميدز، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام إنبي، وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.

وتواجد طارق حامد في المران وخاض التدريبات الجماعية ثم خاض جزء تدريبي في الجيمانزيوم.