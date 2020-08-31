خاص.. طنطا يعلن رحيل محمد صلاح بعد أسبوعين من تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن نادي طنطا إقالة محمد صلاح من تدريب الفريق بعد أقل من أسبوعين فقط من تعيينه مديرا فنيا.

وقال فايز عريبي، رئيس طنطا، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قررنا قبول اعتذار محمد صلاح عن عدم الاستمرار مع الفريق".

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وأضاف: "تم تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي، ومن المقرر أن يختار فقط مدربا عاما ومدرب حراس المرمى في جهازه الفني".

وخاض طنطا بقيادة محمد صلاح أربعة مباريات في الدوري المصري دون تحقيق أي فوز بعد مواجهة كل من حرس الحدود، طلائع الجيش، الإسماعيلي وسموحة.

يُذكر أن تراجع إلى المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط طوال الموسم على حساب وادي دجلة والجونة، مقابل عشر تعادلات و11 هزيمة.