مصدر لـ"الخليج 365": أحد الأندية التركية يقدم عرضًا للأهلي لشراء عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

بات لاعب الأهلي عمار حمدي المُعار إلى صفوف طلائع الجيش قريباً من الرحيل إلى الدوري التركي بعد وصول عرض له.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي فاتح كاراجومروك التركي الصاعد حديثاً لبطولة الدوري الممتاز في بلاده يرغب في ضم لاعب الوسط الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن المسئولين في النادي التركي تواصلو مع نظرائهم في الأهلي من أجل استعارة اللاعب مع وجود بند بأحقية الشراء نهاية الموسم.

ويرفض النادي الأهلي وجود أي بند لشراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة، نظراً لأنه ضمن خطط النادي المستقبلية لتدعيم الصفوف الحمراء.