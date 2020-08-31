تم اجراء عمليات تعقيم ارض ملعب الإسماعيلية وغرف الملابس والكرات وكافة الادوات المستخدمة مع اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة قبيل مواجهة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم فى إطار منافسات الجولة ال23 لمسابقة الدورى المحلى.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة المصري ولضمان سلامة الجميع.

وكان لاعبو الفريق قد اجرو مسحة طبية والتى اثبتت سلبية جميع اعضاء الفريق. مع الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم فى إطار منافسات الجولة ال23 لمسابقة الدورى المحلى.يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة المصري ولضمان سلامة الجميع.وكان لاعبو الفريق قد اجرو مسحة طبية والتى اثبتت سلبية جميع اعضاء الفريق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم ملعب إسماعيلية قبل مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.