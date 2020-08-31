شيلونجو يقود تشكيل الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بعد قليل ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حارس مرمى: محمد مجدى

خط الدفاع: أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، بيكيتى سيلفا،

أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.خط الهجوم: شيلونجوويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد فوزى، محمود البدري، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، مدحت فقوسة، همام طارق، حازم مرسى.

