شيلونجو يقود تشكيل الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بعد قليل ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حارس مرمى: محمد مجدى
خط الدفاع: أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم.
خط الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، بيكيتى سيلفا،
خط الهجوم: شيلونجو
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
محمد فوزى، محمود البدري، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد الشامى، محمد حمدى زكى، مدحت فقوسة، همام طارق، حازم مرسى.
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