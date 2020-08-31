التعادل الايجابي يحسم مباراة حرس الحدود والمقاصة في الدوري

انتهت مباراة فريق مصر المقاصة امام مضيفه حرس الحدود بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد المكس ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز. 23 لبطولة الدوري الممتاز. نجح محمد إبراهيم في تسجيل هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 49 من ركلة ، قبل أن ينجح عمرو الحلواني في تعديل النتيجة في الدقيقة 85. أن ينجح عمرو الحلواني في تعديل النتيجة في الدقيقة 85. بهذه النتيجة يرتفع رصيد مصر المقاصة الي 24 نقطة في المركز12 ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود الي 25 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

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