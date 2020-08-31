وجه مؤمن زكريا نجم الأهلي رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد محنته الصحية التي يعيشها حالياً. وكتب مؤمن عبر تويتر:" أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء". وكان ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبي الفريق قد زار مؤمن زكريا في منزله خلال الساعات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجماهيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.