غداً.. الزمالك يخوض تدريباته في التاسعة والنصف صباحاً

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته في

التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك أمس الأحد على فريق إنبي بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش.

