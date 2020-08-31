أعلن نادي أوليمبيك مرسيليا عن التعاقد مع يوتو ناجاتومو قادماً من جالاتا سراي التركي في صفقة انتقال حر.
وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن عقد النجم الياباني مع مارسيليا يمتد لموسم واحد فقط.
وتأتي الصفقة لتوافق احتفالات نادي مرسيليا بذكري تأسيسه يوم 31 أغسطس 1899، ليكون ناجاتومو بمثابة هدية للجماهير.
وفي تغريدة للاعب عبر حسابه
ويعد ناجاتومو الياباني ثالث لاعب في التاريخ يرتدي قميص مرسيليا، بعد كوجي ناكاتا، وهيروكي ساكاي.
ويجيد ناجاتومو صاحب ال33 عامااللعب كظهير أيمن وأيسر، وسبق وأن لعب في إف سي طوكيو، وتشيزينا، وإنتر ميلان، قبل أن ينتقل إلى جالاتسراي عام 2018 ويخوض بقميصه 65 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.
ولعب ناجاتومو 122 مباراة دولية مع منتخب اليابان الذي يلعب له منذ 2008.
وتعد هذه الصفقة هي الثالثة لـ مرسيليا في السوق الصيفية، بعد استقدام بابي جويه من لوهافر في صفقة حر، واستعارة ليوناردو باليردي من بوروسيا دورتموند.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مارسيليا يضم نجم جالاتا سراي التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.