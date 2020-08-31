رسمياً.. مارسيليا يضم نجم جالاتا سراي التركي

أعلن نادي أوليمبيك مرسيليا عن التعاقد مع يوتو ناجاتومو قادماً من جالاتا سراي التركي في صفقة انتقال حر.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن عقد النجم الياباني مع مارسيليا يمتد لموسم واحد فقط.

وتأتي الصفقة لتوافق احتفالات نادي مرسيليا بذكري تأسيسه يوم 31 أغسطس 1899، ليكون ناجاتومو بمثابة هدية للجماهير.

وفي تغريدة للاعب عبر حسابه

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علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادٍ كبير مثل مرسيليا، سأقدّم أفضل ما عندي للفريق وسأقاتل بروح الساموراي.

ويعد ناجاتومو الياباني ثالث لاعب في التاريخ يرتدي قميص مرسيليا، بعد كوجي ناكاتا، وهيروكي ساكاي.

ويجيد ناجاتومو صاحب ال33 عاما

اللعب كظهير أيمن وأيسر، وسبق وأن لعب في إف سي طوكيو، وتشيزينا، وإنتر ميلان، قبل أن ينتقل إلى جالاتسراي عام 2018 ويخوض بقميصه 65 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

ولعب ناجاتومو 122 مباراة دولية مع منتخب اليابان الذي يلعب له منذ 2008.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة لـ مرسيليا في السوق الصيفية، بعد استقدام بابي جويه من لوهافر في صفقة حر، واستعارة ليوناردو باليردي من بوروسيا دورتموند.