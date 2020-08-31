أمير مرتضى يطمئن على الفريق قبل مواجهة بيراميدز

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على الاجتماع بالجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة بيراميدز

المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل .وتحدث أمير مرتضى مع الجهاز الفني بأنه سيتم توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز التي تعتبر من أهم مباريات الدوري وتحقيق الفوز بها سيكون أمرا هاما لتخطي بيراميدز في ترتيب المسابقة خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك في عدد النقاط. ويواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.