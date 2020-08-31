كدمة خفيفة لإسلام جابر في مران الزمالك

تعرض إسلام جابر لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة التيأجراها الجهاز الفني للاعبين في التدريبات اليوم.
وفضل الجهاز الطبي للفريق منح جابرراحة خلال الوقت المتبقي من مران اليوم من أجل الحفاظ عليه.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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