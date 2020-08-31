أخبار الهلال| هزازي يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد إشادته بالزعيم: “خلوكم محجورين”!

تعرض مهاجم نادي العدالة، نايف هزازي، إلى العديد من الانتقادات خلال الساعات الماضية، عقب نشره مقطع فيديو أشاد من خلاله بعمل نادي الهلال، الذي حسم قبل يومين بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وقال هزازي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع “سناب شات” “لقد أبهرني وداع كارلوس إدواردو والممر الشرفي المعمول له، حقيقة الهلال بيئة صحيحة لممارسة كرة القدم، وأدعو لـ الهلال بالتوفيق بالبطولات والمزيد من النجاحات”.

وعقب نشر الفيديو، اعتبر البعض أن هزازي يُجامل الهلال من أجل الانتقال إليه مستقبلا، ليرد لاعب النصر السابق قائلا “لا يطلع لي الفئة المحجورة مثلك وتقول تلمح للانتقال لـ لهلال خلوكم محجورين”.

وكان الهلال قد فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، وهو الانتصار الذي ضمن للزعيم تحقيق اللقب.

ويُعتبر هذا اللقب هو السادس عشر في بطولة الدوري لنادي الهلال، ويمكن للزعيم تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي، إذا ما فاز ببطولة دوري أبطال آسيا، وكأس الملك.

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