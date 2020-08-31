أخبار النصر| مصادر تكشف حقيقة التعاقد مع مسعود أوزيل في الميركاتو الصيفي!

اهتمت جماهير نادي النصر خلال الساعات الماضية بما تم تداوله عبر وسائل الإعلام التركية، حول وجود عرض نصراوي ضخم للتعاقد مع لاعب آرسنال، مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وكانت صحيفة “فاناتيك” التركية قد نشرت تقريرًا ذكرت فيه أن نادي النصر تواصل مع الدكتور إركوت سوغوت، وكيل أعمال أوزيل، لعقد اتفاق مبدئي بين الطرفين، لمحاولة استقطاب اللاعب في الميركاتو الصيفي 2020، أو كسب خدمات لاعب آرسنال خلال الموسم المقبل حال فشلهم في إجراء الانتقال هذا العام.

وأضاف المصدر ذاته “النصر قدم راتبا سنويا لمسعود أوزيل يصل إلى 20 مليون دولار من أجل إقناعه بالتوقيع خلال الميركاتو الصيفي 2020″.

وكشفت مصادر موقع “الخليج 365” أن النصر بالفعل تواصل عن طريق وسيط مع وكيل أعمال مسعود أوزيل، لمعرفة مطالبه المالية، وإمكانية حضوره إلى الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن الصفقة تبدو مستحيلة، بسبب المطالب المالية الضخمة التي طلبها أوزيل، للانضمام إلى النصر في الميركاتو الصيفي 2020.

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وكان اللاعب الألماني ذو الأصول التركية قد خارج من حسابات المدير الفني لآرسنال “ميكيل أرتيتا” في الموسم الماضي، ويبدو أن الأمر سيتكرر في الموسم الجديد.

ويمتد عقد أوزيل مع المدفعجية حتى صيف 2021، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا في الصيف التالي.

أوزيل صاحب الـ31 عاما كان قد جدد عقده مع آرسنال في فبراير 2018 حتى صيف 2021، وذلك التجديد كلف إدارة الجانرز راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وحضر اللاعب إلى آرسنال قادما من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2013 بمبلغ 47 مليون يورو، وشارك في 254 مباراة، وسجل 44 هدفا وصنع 77 هدفًا، وخلال الموسم المنصرم خاض 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.

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