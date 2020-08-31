رياضة | الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي، على تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى اللاعب.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد أوصت بتجديد عقد اللاعب بعد تألقه في الدوري السعودي.

يذكر أن لجنة التخطيط أصرت تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب، على الرغم رفض فايلر هذا القرار لعدم إقتناعه باللاعب.