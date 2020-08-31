رياضة | مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشفي الأهلي.. تعرف على عدد المصابين في القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني النادي الأهلي العديد من الغيابات بين صفوف الفريق بسبب الإصابات والتي أبعدت عدد من اللاعبين عن المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأحمر طيلة الأشهر الماضية.

ويأتي على رأس مصابي القلعة الحمراء اللاعب كريم نيدفيد والذي يغيب عن صفوف الفريق الأهلاوي منذ أكثر من 16 شهرًا، وتحديدا منذ إصابته في مباراة الأهلي والمقاصة بقطع في غضروف الركبة في أبريل 2019، وخضع لثلاثة عمليات جراحية ولا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة لتدريبات الفريق.

من اللاعبين المصابين في صفوف النادي الأهلي ايضًا سعد سمير والذي يغيب عن الفريق الأحمر منذ أشهر طويلة بعد إجرائه عملية جراحية في وتر أكيليس بألمانيا ويواصل أداء برنامجه العلاجي استعدادا للعودة للملاعب.

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كما يغيب عن الأهلي أيضا منذ شهور طويلة محمد محمود لاعب الفريق بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي للمرة الثانية، وينتظر السفر إلي ألمانيا للاطمئنان على حالته قبل تحديد موعد عودته للملاعب.

وتضم قائمة مصابي النادي الأهلي حسين الشحات والذي يغيب عن صفوف الأحمر منذ عدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة "الفتاق" وكان اللاعب خضع لمسحة طبية أمس الاثنين تمهيدًا لخوض تدريبات تأهيلية استعدادا للمشاركة مع الفريق.

كما يفقد النادي الأهلي جهود محمود متولي مدافع الفريق والذي خضع مؤخرا لجراحة الرباط الصليبي والتي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب حتي التعافي من الإصابة بشكل كامل.