رياضة | عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، وذلك خلال إجراء قرعة مُسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني، للموسم الرياضي الجديد 2020/21.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بالدور الأول بالدوري الإسباني في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، فيما ستلعب مباراة الدور الثاني في الحادي عشر من شهر إبريل 2021.

ومن المُنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) المُقبل، لكن 6 أندية ستقص شريط مبارياتها في المُسابقة المحلية، عقب أسبوع واحد من ذلك التاريخ.

يذكر أن برشلونة سيواجه فريق إلتشي في الجولة الأولى من الليجا، فيما سيلتقي ريال مدريد بفريق خيتافي، حيث ستقام منافسات هذه الجولة الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.